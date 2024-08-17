قد تغير موازين الحرب في أوكرانيا.. ما هي صواريخ كروز الشبحية؟

أثار خبر انفتاح الرئيس الأمريكي جو بايدن على إرسال صواريخ كروز شبحية بعيدة المدى إلى أوكرانيا، التساؤلات عن أهمية هذا السلاح في هذه المدة الحاسمة من الحرب الروسية الأوكرانية.

وأفاد موقع "بوليتيكو" بأن إدارة بايدن باتت "منفتحة" على تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز الخفيّة من طراز "Lockheed Martin AGM-158 JASSM.

وكشف الموقع أن البنتاغون ربما يعمل فعلًا على تحديث طائرات إف-16 الأوكرانية لتكون قادرة على حمل هذه الصواريخ وإطلاقها.

ويمكن دمج هذا الصاروخ على متن المقاتلات السوفييتية الأوكرانية، بالطريقة نفسها التي دُمجت بها الصاروخ AGM-88 HARM وAASM Hammer.

وتقول شركة "لوكهيد مارتن"، إنها سلمت ما يزيد على 4100 صاروخ JASSM للقوات الجوية الأمريكية وحلفائها، وإن الإنتاج يستمر لتلبية متطلبات هدف المخزون الأمريكي البالغ 7200 صاروخ.

ما هي صواريخ كروز الشبحية؟

يعد صاروخ كروز "JASSM"، الذي تصنعه شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، صاروخ جو - أرض مشترك، يبلغ مداه 370كم، على حين يصل مدى النسخة المطوّرة المدى منه "JASSM-ER" إلى نحو 1000كم، وذلك من خلال إضافة محرك توربيني جديد ووقود إضافي.

يضم صاروخ "JASSM" أجنحة قابلة للطي وذيلًا عموديًّا، ويحمل رأسًا حربيًّا يزن 450 كجم.

يتكون الصاروخ من قسمين، الأول انفجاري للتفتيت، والآخر مخترق للتحصينات، ويبلغ طول الصاروخ 4.35 متر، ويحلق بسرعة من دون سرعة الصوت.

ويعمل الصاروخ بنظام توجيه عبر تحديد المواقع العالمي "GPS" وبالقصور الذاتي "INS"، والتصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء (IRT) والفيديو الحراري.

الصاروخ من فئة صواريخ كروز، طور وأنتج في الولايات المتحدة، وهو شبه متخف وطويل المدى، من فئة 2،000 رطل (910 كجم).

بدأ تطوير الصاروخ في عام 1995م، ولكنه عانى كثيرًا من مشاكل في أثناء اختباره، ما أخر إدخاله في الخدمة حتى عام 2009م.

تغير موقف الولايات المتحدة تجاه تزويد أوكرانيا بصواريخ JASSM على مدار الحرب، وبحسب ما ورد كان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أكثر تقبلًا عندما أصرَّ البرلمانيون الأوكرانيون على هذه القضية عندما زاروا واشنطن في يوليو/ تموز.

وسيزود السلاح الجديد طائرات الإف-16 الأوكرانية الجديدة بقدرة قوية على تنفيذ الهجمات من مديات بعيدة.

تخفيف الحظر

وتشكلت مواقف الولايات المتحدة في التعامل مع أوكرانيا بفضل ما يوصف بنجاحات حققتها كييف، وخاصة هجومها الأخير على منطقة كورسك الروسية. وقد أدى ذلك إلى تسليم مجموعة متنوعة من الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا، التي كانت تعد في السابق محظورة.

ووفق موقع "الدفاع العربي"، لم يؤكد البنتاغون أي نية لنقل صواريخ JASSM إلى أوكرانيا، واكتفى بالقول إن لديه: "مجموعة من الخيارات لتلبية متطلبات المساعدة الأمنية لأوكرانيا".

ووُرِّد "JASSM" إلى عدد من الحلفاء المقربين من الولايات المتحدة، بما في ذلك بولندا لطائراتها من طراز إف-16، ولطائرات F/A-18 التي تستخدمها أستراليا وفنلندا.

وقد وقعت دول أخرى، منها اليابان وهولندا، في الآونة الأخيرة اتفاقيات لشراء السلاح، على حين يُعتقد أن الدنمارك وألمانيا واليونان ورومانيا تجري مناقشات للحصول على صواريخ JASSM.