يثير الرد الإيراني المرتقب على إسرائيل، تساؤلات حول القوة العسكرية للطرفين، التي سيكون لها الدور الحاسم في أي مواجهة مستقبلية.

وبعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، توعدت السلطات الإيرانية بالرد، ما يثير مخاوف من تطور الأمر إلى أبعد من ذلك.

ويضع مؤشر قوة الجيوش لموقع "غلوبال فاير باورز"، الذي يغطي 145 دولة، إيران في المرتبة 14 عالميًّا، فيما حلت إسرائيل في المركز 17.

وتبلغ ميزانية الدفاع الإيرانية لعام 2024 نحو 9.9 مليار دولار، مقارنة بـ24.4 مليار دولار ميزانية الدفاع الإسرائيلية، حسب الموقع.

وترجح الكفة لصالح إيران، عند المقارنة حسب القوى البشرية والآليات البرية، ولكنها تميل إلى إسرائيل إذا ما تعلق الأمر بسلاح الجو.

وحسب الموقع، فإن لدى إيران 610 آلاف جندي في الخدمة، و350 ألفًا بالاحتياط، أما الجيش الإسرائيلي فيضم 170 ألفًا في الخدمة، و465 ألفًا في الاحتياط.

في المقابل، تمتلك إسرائيل 612 طائرة حربية، مقارنة بنحو 551 طائرة تمتلكها إيران.

برًّا وجوًّا وبحرًا

وتمتلك إيران مقاتلات إف 4 وإف 5 وإف 7 وإف 14، وسوخوي 24 وميغ 29، عدا عن نحو 10 آلاف طائرة مسيرة، وما يزيد على 3500 صاروخ أرض - أرض، بعضها قادر على استهداف إسرائيل.

على حين تمتلك إسرائيل مقاتلات إف 15 وإف 16 وإف 35.

أمّا بريًّا، فتمتلك إيران نحو 1996 دبابة، و65 ألفًا و765 مدرعة، و580 مدفعًا ذاتي الحركة، و2050 مدفعًا ميدانيًّاً، و775 راجمة صواريخ.

في المقابل، تمتلك إسرائيل 1370 دبابة، و43 ألفًا و407 مدرعات، و650 مدفعًا ذاتي الحركة، و300 مدفع ميداني، و150 راجمة صواريخ.

أما بحريًّا، فيضم الأسطول الإيراني ما يزيد على 101 قطعة بحرية، على حين يمتلك الأسطول الإسرائيلي 67 قطعة، وليس لدى البلدين أي حاملة طائرات.