توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن ترد تل أبيب على أي ضربة تطالها بضربتين، قائلا خلال خطاب ألقاه، "يدنا تطول غزة واليمن وبيروت وأي مكان آخر".

واعتبر نتنياهو أن "نضالنا ضد من يريدون قتلنا مستمر وسنستهدفهم في كل مكان، وسنبادر بالهجوم في كل مناطق القتال حتى تحقيق النصر".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته إلى أن إيران وشركاءها "يحاولون تطويقنا بحلقة إرهابية من الاتجاهات كلها".

وحول ما يجري حاليا في غزة، قال نتنياهو إن السيطرة على محور فيلادلفيا مهم بالنسبة لنا، وسنواصل ملاحقة قادة حماس فوق الأرض وتحتها.

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وفي وقت سابق، من اليوم الأحد، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن إيران قامت بتسليح "منظمات إرهابية" في الشرق الأوسط، مبينًا: "كمية غير قليلة من الأسلحة تصل من إيران للضفة الغربية".

وأشار هاغاري إلى أن تل أبيب حضرت خططًا واسعة للتنفيذ في لبنان ضد ميليشيا حزب الله، قائلًا في مؤتمر صحفي: "سنتصدى للإرهاب الإيراني في كل مكان، ووضعنا خططًا واسعة ومستعدون للتنفيذ".

وأشار هاغاري إلى استعداد إسرائيل للدفاع عن أراضيها في البر والجو والبحر، مضيفًا: "نحن في جاهزية عالية جدًا على الجبهات كلها".