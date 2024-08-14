أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، عزمها إنشاء منطقة عازلة في كورسك الروسية، حيث تواصل هجومها لوقف القصف الروسي على أراضيها، بحسب "فرانس برس".

وأوضحت أن جيشها سيسمح بإجلاء المدنيين من منطقة كورسك إلى روسيا وأوكرانيا، والسماح بدخول منظمات إنسانية دولية إلى المنطقة، حيث تشن قواتها هجومًا واسعًا.

وقالت نائبة رئيسة الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشوتشوك إن "خطة قواتنا العسكرية.. فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في اتجاه كل من روسيا وأوكرانيا".

وكتب وزير الداخلية إيغور كليمنكو على تلغرام: "يشكل إنشاء منطقة عازلة في كورسك خطوة لحماية السكان عند الحدود من القصف المعادي اليومي".

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،الأربعاء، أن الجيش الأوكراني يتقدم في منطقة كورسك الروسية، حيث شن هجومًا مباغتًا الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي:"في منطقة كورسك نحقق مزيدًا من التقدم. من كيلومتر إلى اثنين في مناطق مختلفة منذ مطلع اليوم. وأكثر من 100 عسكري روسي إضافي أُسروا في نفس الفترة.. هذا سيسرّع عودة شباننا وشاباتنا إلى الوطن".