قال بيان للبيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيجتمع، اليوم الاثنين، مع فريق الأمن القومي لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن الرئيس بايدن سيتحدث مع عاهل الأردن الملك عبد الله اليوم الاثنين، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن ذات المصدر.

في سياق متصل، ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أخبر نظرائه من دول مجموعة السبع الكبرى أن إيران وميليشيا حزب الله قد يطلقان هجوما إسرائيل اليوم الاثنين، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاتصال.

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وقالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة إنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في المنطقة.

من جانبه، أكد جوناثان فاينر نائب مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي في حديث لشبكة (سي.بي.إس) أن "الهدف العام هو خفض حدة التوتر في المنطقة إلى جانب الردع وصد تلك الهجمات، وتجنب صراع إقليمي".

وأضاف فاينر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لكل الاحتمالات.

وذكر أن المنطقة تجنبت تصعيدا كبيرا في أبريل نيسان عندما شنت إيران هجوما على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على ما قالت إنها ضربة إسرائيلية على قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل نيسان، والتي تسببت في مقتل سبعة عسكريين من الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف فاينر أن الولايات المتحدة تريد أن تكون مستعدة في حالة تفاقم هذا الوضع مرة أخرى.