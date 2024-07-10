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تقدم 3 نقاط على بايدن.. ترامب يجني ثمار المناظرة الرئاسية

تقدم 3 نقاط على بايدن.. ترامب يجني ثمار المناظرة الرئاسية
ترامب وبايدن خلال المناظرةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 8:32 ص

استفاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من مناظرته أمام الرئيس جو بايدن، ليتقدم بفارق 3 نقاط على خصمه، بحسب استطلاع أجرته مؤسسة "إيمرسون كوليدج" لاستطلاعات الرأي.

وأظهر الاستطلاع أن ترامب يحظى بدعم 46% من الناخبين المسجلين مقارنة بنسبة 43% لبايدن، في حين أن 11% من المشاركين لم يحسموا خيارهم بعد.

وانقسم الناخبون الذين لم يحسموا أمرهم بعد بالتساوي في المرشح الذي يميلون إليه، ما بين ترامب وبايدن.

وتعليقًا على هذه النتائج قال المدير التنفيذي لـ "إيمرسون كوليدج"، سبنسر كيمبال، في بيان: "منذ ما قبل المناظرة الرئاسية الأولى، ظل دعم الرئيس السابق ترامب عند 46%، بينما انخفض دعم الرئيس بايدن نقطتين مئويتين".

وأشار كيمبال إلى "تحولات ملحوظة حدثت بعيدًا عن بايدن بين الناخبين المستقلين، الذين انقسموا لصالح ترامب بـ 42% إلى 38%، بينما في الشهر الماضي تغلبوا على بايدن بـ 43% إلى 41%".

ويأتي إجراء هذا الاستطلاع بعد المناظرة الرئاسية الأولى الشهر الماضي التي أثارت مخاوف داخل الحزب الديمقراطي بشأن ما إذا كان بايدن هو المرشح الأفضل للتغلب على ترامب.

وعقب المناظرة دعا ديمقراطيون بايدن إلى التنحي عن السباق الرئاسي، إلا أن الرئيس ما زال مصرًّا على المنافسة.

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