دمّرت القوات الروسية، قوة أوكرانية لعمليات الاستطلاع والتخريب، بحوزتها أسلحة من دول حلف شمال الأطلسي في منطقة كورسك غربي روسيا، وفق وكالة "رويترز".

وأكدت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الجمعة، هذا الأمر، ونقلت عن مصادر أمنية روسية، قولهم "إنه جرى ضبط عينات من أسلحة صغيرة من صنع الولايات المتحدة والسويد في موقع تصفية مجموعة تخريب أوكرانية قرب قرية كريميانوي في منطقة كورسك".

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وأضافت أن "القوات الروسية عثرت على بندقية آلية هجومية من طراز "كاربين 5" سويدية الصنع، وبندقية هجومية من طراز "إم 4"، أمريكية الصنع، ومدفع رشاش من طراز "إم2" براوننج.

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وتقاتل روسيا القوات الأوكرانية في كورسك منذ السادس من أغسطس \ آب، بعد التوغل المباغت الذي نفذته قوات كييف، في أكبر هجوم على الأراضي الخاضعة للسيادة الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.