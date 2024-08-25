مدّدت السلطات الفرنسية مساء الأحد توقيف مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف، غداة اعتقاله في مطار لوبورجيه قرب باريس بموجب مذكرة بحث أصدرها محقّقون فرنسيون على خلفية انتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق المراسلة المشفّرة، وفق فرانس برس.

وقُبض على الملياردير الفرنسي الروسي البالغ 39 عاما في مطار لوبورجيه بين الساعة السابعة والنصف والثامنة مساء السبت برفقة حارسه الشخصي ومساعدته، وفق ما أوضح أحد هذه المصادر.

وأضاف مصدر آخر مطلع على الملف أن دوروف كان آتيا من باكو (أذربيجان) وكان سيقضي المساء على الأقل في باريس حيث كان مقررا أن يتناول العشاء.

أخبار ذات علاقة مؤسس تلغرام يمثل أمام القضاء الفرنسي

وأفاد مصدر آخر قريب من التحقيق بأن قاضي التحقيق الباريسي المكلّف بالنظر في القضية المشتبه بارتكاب مخالفات فيها ضمن إطار عصابة منظمة، مدد احتجازه لدى الشرطة مساء الأحد. ويمكن أن يبقى موقوفا لمدة أقصاها 96 ساعة.

وفي النهاية، قد يُطلق سراح بافيل دوروف أو قد يمثل أمام هذا القاضي.

ورفض مكتب المدعي العام تقديم أي معلومات "في ما يتعلّق بالإجراء المتبع أثناء التحقيق".

وكان المكتب المسؤول عن مكافحة العنف ضد القاصرين (Ofmin) أفاد بأنه أصدر مذكرة بحث ضد بافيل دوروف انطلاقا من دوره كمنسق في تحقيق أولي في جرائم تتراوح بين الاحتيال وتهريب المخدرات والمضايقة عبر الإنترنت والجريمة المنظمة، مرورا بتبرير الإرهاب والاحتيال، وفقا لمصادر مطّلعة على القضية.

ومنذ ذلك الحين، وفي تاريخ غير محدد، تم فتح تحقيق قضائي من قبل القسم السيبراني في السلطة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، بحسب مصدر آخر مطلع على الملف.

وأكد مصدران مطلعان على القضية أن التحقيقات أوكلت إلى الوحدة الوطنية السيبرانية التابعة للدرك وإلى المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال التابع للجمارك.

وينتقد القضاء بافيل دوروف لعدم تحرّكه ضد استخدام المشتركين لتطبيقه لأهداف مضرّة، خصوصا في ظل الافتقار إلى الإشراف على المحتوى والتعاون مع المحققين.

أخبار ذات علاقة ماسك معلقا على اعتقال مؤسس تيليغرام: سيعدمون الناس قريبا بسبب "اللايكات"

وقال مصدر مطّلع على الملف، "يكفي (تطبيق) تلغرام إفلاتا من العقاب"، مؤكدا أنه فوجئ بأن الملياردير قرر الحضور إلى باريس رغم معرفته أنه مطلوب في فرنسا. غير أن مصدرا آخر رأى أن حضوره إلى فرنسا مستند إلى "إحساس بالإفلات من العقاب".

وكان بافيل دوروف وشقيقه نيكولا أطلقا تطبيق تلغرام في العام 2013. ويمكن من خلال هذا التطبيق الذي مقرّه في دبي تسهيل تشفير الاتصالات من طرف إلى آخر. وقد وضع نفسه في مواجهة المنصات الأميركية التي تعرّضت لانتقادات بسبب استغلالها التجاري للبيانات الشخصية للمستخدمين.

ويلتزم التطبيق بشكل خاص بعدم الكشف عن معلومات حول مستخدميه أبدا.