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اتفاق جونسون "رديء".. ستارمر يتعهد بتحسين قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي

اتفاق جونسون "رديء".. ستارمر يتعهد بتحسين قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمرالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
08 يوليو 2024، 11:45 ص

تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، اليوم الاثنين، بالعمل على التوصل إلى اتفاق أفضل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل، واصفًا الاتفاق الذي توصل إليه بوريس جونسون الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك عندما انسحبت بريطانيا من التكتل بأنه "رديء".

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وقال ستارمر للصحفيين في بلفاست بإطار جولة في أنحاء المملكة المتحدة "نعتقد أنه يمكننا الحصول على اتفاق أفضل من الصفقة الرديئة التي توصل إليها بوريس جونسون، وسنعمل على ذلك".

وفي وقت سابق، من اليوم الاثنين، توجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى أيرلندا الشمالية حيث سادت توقعات كبيرة لدى المسؤولين المحليين بأن تتحسن العلاقات مع الحكومة الجديدة في لندن بعد التوترات التي نتجت عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بريطانياالاتحاد الأوروبيبريكست

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