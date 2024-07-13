ترامب "يشاكس" بايدن بطلب مرافقته لإجراء اختبار إدراكي

في مشاكسة جديدة، طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من منافسه على كرسي الرئاسة، جو بايدن، مرافقته لإجراء اختبار إدراكي، في إشارة إلى عجزه عن قيادة البلاد.

وكتب ترامب على حسابه في "إنستغرام": "يجب على جو إجراء اختبار إدراكي في الحال، وسأذهب معه وأجري واحدًا أيضًا. لأول مرة سنكون فريقًا، ونفعل ذلك من أجل مصلحة البلاد".

وحث ترامب على أن يشمل هذا الإجراء المرشحين جميعهم، وأضاف: "من الآن فصاعدًا، يجب تكليف جميع المرشحين الرئاسيين بإجراء اختبار معرفي واختبار كفاءة، بغض النظر عن أعمارهم".

وقد قوبلت تدوينة ترامب بمئات الآلاف من الإعجابات على "إنستغرام".

هفوات الرئيس جو بايدن الأخيرة كانت فرصة جدد من خلالها ترامب سخريته من منافسه اللدود؛ إذ أتبع تدوينته بأخرى سخر فيها من خطأ الرئيس بايدن خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن.

وكان الرئيس بايدن قد أخطأ في اسم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، واستبدله ببوتين.

وبرر الرئيس بايدن تقديمه الرئيس زيلينسكي على أنه الرئيس الروسي، بأنه يفكر ببوتين دائماً ويركز عليه.

ولم يكن هذا هو الخطأ الوحيد لبايدن خلال الحدث العالمي، ففي افتتاح المؤتمر الصحفي، تخبط بايدن في سؤال حول نائبته كامالا هاريس بقوله إنه "لم يكن ليختار نائب الرئيس ترامب لتكون نائبة الرئيس" لو لم يكن يثق بها.

وسخر المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الجمعة، من المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس جو بايدن، وارتكب خلاله عدة هفوات. وقال ترامب على شبكته "تروث سوشيال "Truth Social، "عمل جيّد يا جو!".

ونشر ترامب عدة فيديوهات ساخرة للرئيس الأمريكي في أثناء تلعثمه خلال المؤتمر الصحافي، ولم يفوّت أي هفوة إلا وسلط الضوء عليها بتعليق ساخر.

وتصدّر وسم "بايدن" منصة "إكس" منذ مؤتمره الصحافي في ختام قمة الناتو، وبلغ عدد الباحثين والمستخدمين لمقاطع زلات الرئيس الأمريكي الملايين.

وحاول بايدن مساء الجمعة طمأنة الناخبين بأنه في حالة جيدة، مع عودته إلى مسار الحملة الانتخابية، وسط ضغوط متزايدة من الديمقراطيين لدفعه إلى التنحي.

وقال بايدن البالغ من العمر 81 عاماً لأنصاره خلال كلمة مساء الجمعة في مطعم في نورثفيل بولاية ميشيغان التي يجب عليه أن يفوز بها في نوفمبر ليهزم دونالد ترامب "علينا إنهاء المهمة".

وفي معرض حديثه عن المخاوف الصحية الأخيرة التي لاحقته وما رافقها من دعوات لتنحيه، قال بايدن "أؤكد لكم أنني على ما يرام".