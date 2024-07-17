اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" مسؤولا كبيرا في مؤسسة طبية معروفة؛ بشبهة المساس بأمن الدولة.

وقالت القناة 13 العبرية الخاصة، الأربعاء: "يحقق الشاباك والوحدة المركزية (وحدة تحقيق شرطية تحقق بالجرائم الخطيرة) في قضية أمنية خطيرة مشتبه بها".

وأضافت القناة: "تم اعتقال شخصية بارزة في مؤسسة طبية معروفة (من دون تسميتهما) بشبهة المس بأمن الدولة".

وذكرت أن المؤسسة الطبية "لم تتفاجأ، حيث كان المسؤول الكبير يتصرف بغرابة منذ بداية الحرب (الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول)".

ولم تكشف القناة عن هوية المسؤول الإسرائيلي والمؤسسة التي يعمل بها، أو عن طبيعة القضية التي يتم التحقيق فيها.

والثلاثاء، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال ثلاثة مواطنين، لم تكشف عن هوياتهم؛ للاشتباه في قيامهم بـ"أنشطة أمنية بتوجيه من عملاء المخابرات الإيرانية"، في حين لم يصدر تعقيب من السلطات الإيرانية.