قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبّر عن دعمه لأوكرانيا، في محادثة معه، وأضاف أنه يريد وقف الحرب مع روسيا.

ووفق ما ذكرت "رويترز"، جاء حديث زيلينسكي في مقابلة أجراها معه صحفيون هنود، ونشرها الرئيس الأوكراني على قناته على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم.

وترامب مرشح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة الأمريكية في الخامس من نوفمبر /تشرين الثاني، والتنافس بينه وبين نائبة الرئيس الحالي كاملا هاريس متقارب على ما يبدو.

وسبق أن هدد ترامب بسحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي، وقال إنه لن يدافع عن الحلفاء إذا لم يعززوا ميزانيات الدفاع لديهم.