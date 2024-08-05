رسم الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي، مارك هيرتلينغ، "السيناريو الأسوأ" الذي قد تتعرض له إسرائيل، وسط تهديدات إيران وميليشياتها بالرد على اغتيال رئيس مكتب حماس السياسي، إسماعيل هنية، والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر.

وقال هيرتلينغ، إن إيران وميليشياتها قادرة على إطلاق أكثر من 100 ألف صاروخ وقذيفة، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا لأنظمة الدفاع الجوية التي تمتلكها إسرائيل وحلفاؤها.

ويرى أن توقع ما قد تفعله إيران في هذه المرحلة "صعب للغاية"، مشيرًا إلى أن هجوم أبريل/ نيسان كان يحمل إشارة إلى إسرائيل، بعد إطلاق 300 صاروخ وقذيفة بشكل عشوائي وغير متزامن.

وتساءل "هل سترسل إيران إشارة أخرى؟ أم أنها ستحاول حقًا التسبب في قدر كبير من الضرر داخل إسرائيل؟".

وتابع "إنهم (إيران وميليشياتها) قادرون على غمر إسرائيل والدعم الغربي وأنظمة الدفاع الجوي واختراق درعهم الدفاعي. إنهم قادرون على ذلك... إذا كانت مهمة مخططة ومتزامنة، فقد تكون صعبة للغاية، أو قد تكون مجرد إرسال إشارة أخرى، واعتقد أن إيران سترسل شيئًا أكثر من مجرد إشارة هذه المرة".

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وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط، مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال هنية في طهران في عملية نُسبت إلى إسرائيل، واغتيال القيادي البارز في ميليشيا حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت.