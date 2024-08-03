كشف السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، عن ما اعتبره "أفضل طريقة" لمنع التصعيد ضد إسرائيل من قبل إيران، معتبرًا أن "الآن هو الوقت المناسب"، لذلك، وأوضح أن أفضل طريقة لمنع التصعيد هي إظهار الاستعداد للهجوم على إيران، وتحديداً على مصافي النفط فيها، قائلاً: "إذا تعرضت مصافيهم للخطر، فإن سلوكهم سيتغير".

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": إنه "من الجيد دائمًا لأي إدارة أمريكية أن تطمئن إسرائيل بأننا ندعمها ضد إيران ووكلائها، وسنوفر لها القدرة الدفاعية اللازمة".

وأشار إلى أن "الوقت حان منذ فترة طويلة للبدء في الحديث عن الهجوم، عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الإيرانية ضد إسرائيل والولايات المتحدة والعالم، إيران تتصرف بجنون في جميع أنحاء المنطقة".

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ودعا السيناتور غراهام إلى اعتبار "الهجوم الذي تشنه حماس أو حزب الله أو الحوثيون على إسرائيل، هجومًا من إيران"، مبينًا أنه "يتم تزويد كل هؤلاء الوكلاء بالأسلحة والأموال من قبل النظام الإيراني لنشر إرهابهم".

وأكد أنه "يجب أن يكون لإسرائيل الحق كله ليس فقط في الدفاع عن أراضيها من الهجمات الإيرانية، بل في ضرب النظام بقوة أيضًا"، موضحًا أن "آية الله وحاشيته لديهم مصدر واحد للدخل: مبيعات النفط والغاز".

وتتزايد حدة التوتر في الشرق الأوسط على نحو متسارع، وذلك إثر سلسلة من الأحداث على رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وآخرها اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري لدى ميليشيا "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في العاصمة اللبنانية بيروت.