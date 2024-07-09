"إذا تنحّى بايدن".. هؤلاء أبرز 7 مرشحين ديمقراطيين لخلافته

يقول موقع "بوليتيكو"، إنه في حال قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن التنحي، أو أُجْبِر على الانسحاب من السباق الرئاسي، فإن ذلك سيخلق ضغطاً كبيراً لتحديد مرشح جديد للحزب الديمقراطي.

ومنذ أدائه الذي وُصف بالكارثي في المناظرة الرئاسية مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب، لم يتغير موقف بايدن من الترشح، بل أصر على مواصلة السباق الرئاسي.

ومع ذلك، سحب العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي دعمهم لترشيحه، بمن في ذلك بعض كبار أعضاء مجلس النواب الذين طالبوه بالتنحي.

وهنا نظرة على بعض الشخصيات التي يُنظر إليها باعتبار أن لديها فرصة فعلية في هذا السيناريو، بحسب "بوليتيكو":

1- كامالا هاريس

في أعلى القائمة، نائبة الرئيس، التي يُعتقد أن لديها الأفضلية في حالة تنحي بايدن.

هي سياسية ومحامية أمريكية، وهي نائبة رئيس الولايات المتحدة منذ عام 2021، وأول نائبة رئيس أمريكية من أصل أفريقي، وأول أمريكية آسيوية تتقلد هذا المنصب.

وهي عضو في الحزب الديمقراطي، وكانت سابقًا عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا من عام 2017 إلى عام 2021 والمدعي العام لولاية كاليفورنيا من عام 2011 إلى عام 2017.

2- جي بي بريتزكر

محام أمريكي يشغل منذ عام 2019 منصب الحاكم الثالث والأربعين لولاية إلينوي، وعضو ملياردير في عائلة بريتزكر، معروف بأنه من كبار المانحين الديمقراطيين.

3- جافين نيوسوم

سياسي ورجل أعمال أمريكي يشغل منذ عام 2019 منصب الحاكم الأربعين لولاية كاليفورنيا. وهو عضو في الحزب الديمقراطي، وكان نائب حاكم كاليفورنيا التاسع والأربعين من عام 2011 إلى عام 2019، وهو العمدة الثاني والأربعون لسان فرانسيسكو من عام 2004 إلى عام 2011.

4- غريتشن ويتمر

محامية وسياسية أمريكية تشغل منصب الحاكم التاسع والأربعين لولاية ميشيغان منذ عام 2019. وهي عضو في الحزب الديمقراطي، وعملت في مجلس النواب في ميشيغان من عام 2001 إلى عام 2006، وفي مجلس شيوخ ميشيغان من عام 2006 إلى عام 2015.

5- جوش شابيرو

سياسي ومحامٍ أمريكي يشغل منصب الحاكم الثامن والأربعين لولاية بنسلفانيا منذ عام 2023. وهو عضو في الحزب الديمقراطي، وشغل منصب المدعي العام الخمسين لولاية بنسلفانيا من عام 2017 إلى عام 2023، وكان عضوا في مجلس مفوضي مقاطعة مونتغمري من 2012 إلى عام 2017.

6- أندي بشاير

حاكم ولاية كنتاكي، محامٍ وسياسي أمريكي يشغل منصب الحاكم الثالث والستين لولاية كنتاكي منذ عام 2019. وهو عضو في الحزب الديمقراطي، ونجل الحاكم السابق ستيف بشير.

7- بيت بوتيجيج

وزير النقل السابق ومرشح سابق للانتخابات التمهيدية لعام 2020.

يذكر أن جو بايدن، الذي يبلغ من العمر 81 عاماً، لم يُظهر أي نية للاستسلام، بل يواصل حملته الانتخابية بنشاط، على الرغم من التحديات التي يواجهها داخل الحزب.