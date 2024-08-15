رأى خبراء ومختصون سياسيون، أن التوصل لاتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة، سيوفر على طهران "حرَج عدم الرد"، على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق للحركة إسماعيل هنية، فيما أكد آخرون أن إيران ستكون "طرفًا غير مباشر"، بأي اتفاق بين إسرائيل وحماس.

وتهدد إيران بالرد على اغتيال هنية على أراضيها نهاية الشهر الماضي، وتؤكد أن الرد سيكون تاريخيًا، فيما لم تتحرك عسكريًا حتى اللحظة ضد إسرائيل، التي تؤكد أن أي تحرك إيراني سيؤدي إلى هجوم غير مسبوق، وقد يشعل المنطقة.

واستؤنفت الخميس في العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات التهدئة غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، والتي تعتبر الفرصة الأخيرة، للتوصل لاتفاق بين طرفي القتال بغزة، فيما تتزايد الضغوط الدولية والإقليمية، لمنع نشوب حرب شاملة بالمنطقة.

طوق النجاة

وقال الخبير في الأمن القومي، رفيق أبو هاني: إن "نجاح مفاوضات التهدئة سيكون بمثابة فرصة ذهبية لإيران، للحيلولة دون توجيه ضربة عسكرية لإسرائيل، ردًا على اغتيال هنية بطهران، على اعتبار أن ذلك مساس بالسيادة الإيرانية".

وأوضح أبو هاني، لـ"إرم نيوز"، أن "إيران ترغب في تأجيل أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل بالوقت الراهن، وهي غير مستعدة للمواجهة المباشرة، خاصة وأنها تكتفي بالقتال عبر وكلائها في المنطقة".

وأوضح أن اغتيال هنية أربك حسابات إيران.

وأضاف: إن "اغتيال إسرائيل لـ "هنية"، بقلب طهران، وضع الإيرانيين أمام خيارات صعبة للغاية، وأجبرتهم على أن يكونوا طرفًا بالمواجهة المباشرة مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أن ذلك كان خارج الحسابات الإيرانية في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن "اتفاق التهدئة سيكون طوق النجاة لإيران، لعدم توجيه أي ضربة عسكرية لإسرائيل، ردًا على اغتيال هنية.

ورأى، أن إيران "ستروّج"، لامتناعها عن ذلك، برغبة حماس في التوصل لاتفاق تهدئة، على اعتبار أن الحركة المسؤول الرئيس عن الرد على عملية الاغتيال".

وزاد: "إيران تعطي أولوية لملفات أخرى خاصة برنامجها النووي والعلاقة مع روسيا، وأي هجوم ضد إسرائيل سيدفعها لتغيير كافة خططها العسكرية والإستراتيجية، علاوة على أن الرئيس الجديد غير مستعد لمثل هذا السيناريو".

مواجهة مكلفة

ويرى أستاذ العلوم السياسية، أيمن يوسف، أن "أي رد إيراني على إسرائيل، سيشعل المنطقة، وسيعقّد أي مهمة للتوصل لتهدئة بشأن الحرب الدائرة في غزة"، وأكد أن طهران ربما تضغط على حماس للقبول باتفاق للتهدئة.

وقال يوسف، لـ"إرم نيوز"، إن "الضغوط ستكون لتأجيل الرد العسكري الإيراني المحتمل على إسرائيل فيما يتعلق بعملية اغتيال هنية".

كما أكد أن إيران تخشى المواجهة المباشرة مع إسرائيل، خاصة وأنها الطرف الخاسر بتلك المواجهة.

وأشار إلى أن "إيران ستكون طرفًا يدعم أي اتفاق للتهدئة بين حماس وإسرائيل بالوقت الحالي، لأن مؤسستها الأمنية والعسكرية، تدرك أن أي مواجهة ستكلفها كثيرًا، وستكون سببًا في تدمير برنامجها النووي الذي عملت عليه لسنوات طويلة".

ووفق المحلل السياسي، فإن "اتفاق التهدئة سيضمن لإيران بشكل غير معلن بعض الامتيازات، وسيمكنها من تحقيق بعض المكاسب المتعلقة بمفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي".

ورأى أن إيران ستكون طرفًا غير مباشر بأي اتفاق بين إسرائيل وحماس.