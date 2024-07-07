"تجاهل منتقديك".. ترامب "يخدع" بايدن بنصيحة غير مسبوقة

في جديد حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يبدو أن المرشح الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يفضل أن ينازل المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي، بعدما قدم نصيحة لمنافسه بألا ينسحب، مما فُسرت بأنها وسيلة "خداع واستفزاز" كي يضمن ترامب منافسا ضعيفا أمامه.

وفي هذا الصدد، حث ترامب منافسه بايدن بالبقاء في السباق الرئاسي وعدم التراجع عن الترشح ثقة بالفوز، قائلًا بمنشور على منصته في "تروث سوشيال": "يجب على جو بايدن أن يتجاهل منتقديه الكثيرين، ويمضي قدمًا بترشحه".

ووصف ترامب حملة بايدن بـ"حملة الدمار الأمريكي، قائلًا، إنّ الرئيس (جو بايدن) كان يحاول "جعل الصين عظيمة مرة أخرى"، وهو عكس الشعار الذي أطلقه هو في حملته الانتخابية السابقة عندما فاز برئاسة أمريكا وهو "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وفيما تتعالى أصوات المطالبين بعدول بايدن عن ترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى اجتماع أزمة (افتراضي) للنواب الديمقراطيين، يقام اليوم الأحد، لمناقشة أفضل طريقة للمضي قدمًا، مع عودة الكونغرس للانعقاد في الأيام القليلة المقبلة.

وسيحاول السناتور الديمقراطي مارك وارنر تنظيم اجتماع مماثل في مجلس الشيوخ.

وقد سبق أن طلب أربعة نواب ديمقراطيين من بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وانضمت إليهم نائبة خامسة هي أنجي كريغ السبت، وقالت في بيان إنه "في غياب رد قوي من الرئيس نفسه بعد هذه المناظرة، (فهي) لا تعتقد أن الرئيس يمكنه إدارة حملة فعالة والفوز ضد دونالد ترامب".

وخلال مقابلة تلفزيونية وُصفت بالحاسمة، قال بايدن الجمعة: لا أحد غيره "مؤهل أكثر منه" للتغلب على ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر، وبدا كأنه ينكر استطلاعات الرأي التي بيّنت بوضوح أنه في موقف صعب أمام منافسه الجمهوري.

وفي هذا الحوار عبر قناة "إيه بي سي" مع الصحافي جورج ستيفانوبولوس، تجنب بايدن مرارًا الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت حالته الجسدية والعقلية قد تدهورت خلال فترة ولايته.

وعندما سئل في مقابلته عن سبب عدم إجرائه فحصًا طبيًّا مستقلًا، أجاب بايدن أن وظيفته تشبه "الخضوع لاختبار إدراكي كل يوم".

وقال "أنا أخضع لاختبار إدراكي كل يوم (...) أنا لا أقوم بحملتي الانتخابية فحسب، بل أقود العالم".