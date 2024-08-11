عيّن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، منتقدة بارزة لشرطة الأخلاق المثيرة للجدل في البلاد، نائبة للرئيس لشؤون المرأة والأسرة.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، السبت، إن زهرة بهروز آزار، وهي امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا وشخصية إصلاحية، عُيِّنت نائبة لرئيس الجمهورية.

ووفق وكالة "بلومبرغ"، تأتي هذه الخطوة في وقت يتجدد فيه الغضب الشعبي إزاء الأساليب القاسية التي تنتهجها شرطة الأخلاق التي تفرض قواعد اللباس الإسلامي الصارمة على النساء في الأماكن العامة.

وفي مقابلة أجريت في شهر يونيو/ حزيران، انتقدت بهروز آزار شرطة الأخلاق، مشيرة إلى أن الوحدة فشلت بتحقيق أغراضها المقصودة، وتحتاج إلى مراجعة شاملة.

وقالت إنه من منظور أخلاقي وإسلامي ووطني، "لا ينبغي لأحد أن يرضى" عن ممارسات إنفاذ القوانين التي تتبناها الوحدة.

هذا الأسبوع، ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتقال فتاتين مراهقتين في طهران كانتا ترتديان الجينز والقمصان البيضاء، ويظهر المقطع، الذي التقطته كاميرا مراقبة مغلقة، إحدى الفتاتين متشبثتين بصندوق تقاطع قبل أن تسحبهما أربع ضابطات إلى شاحنة شرطة بيضاء.

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وكان التزام بزشكيان بإصلاح شرطة الأخلاق محورًا رئيسًا في حملته الرئاسية، وهو ما يعكس استياءً واسع النطاق منها، ولكن على الرغم من وعده بإجراء تغييرات، فإنه لم يتعهد صراحة بتفكيك الوحدة كاملة.

أشعلت وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في عام 2022 في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، شرارة احتجاجات على مستوى البلاد استمرت شهورًا، وفي أعقاب المظاهرات، سُحِبَت الوحدة مؤقتًا من الشوارع، ولكن أعيدت بعد أشهر تحت قيادة رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية في مايو/ أيار.