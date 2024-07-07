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وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز تلوح باتخاذ "قرارات صعبة"

وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز تلوح باتخاذ "قرارات صعبة"
ريشيل ريفزالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 11:33 م

لوّحت وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز، الأحد، باللجوء إلى اتخاذ ما وصفتها بـ "قرارات صعبة"، في سبيل إصلاح الاقتصاد.

وقالت راشيل ريفز إن تلك القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة الجديدة التي شكلها حزب "العمال" الفائز بالانتخابات، لدفع النمو الاقتصادي.

وأصبحت راشيل ريفز، الخبيرة المصرفية في "بنك إنجلترا المركزي"، أول وزيرة للمالية في بريطانيا عقب فوز ساحق لحزب "العمال" في الانتخابات الأخيرة.

وراشيل ريفز سياسية بريطانية وعضوة في حزب "العمال" ونائبة في البرلمان عن "ليدز ويست" منذ عام 2010، كما أنها أول مستشارة في تاريخ بريطانيا.

ويعدّ تعيين راشيل في هذا المنصب بمثابة كسر أحد "الحواجز الزجاجية" القليلة المتبقية للنساء في السياسة البريطانية.

بريطانياالاقتصادحزب العمال

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