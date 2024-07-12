"هجوم واسع النطاق".. ترقب للرد الروسي المحتمل على قمة الناتو

توقع محللان سياسيان أن تلجأ روسيا إلى شن هجوم واسع النطاق في أوكرانيا، ردا على القرارات التي أصدرها حلف شمال الأطلسي في قمة واشنطن.

وقالت روسيا، اليوم الجمعة، إنها لا تخطط لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي، واتهمت الناتو بالسعي إلى "تأجيج الأوضاع".

ويرى الباحث في الشؤون العسكرية فلاديمير أوبوخوف أن " قرارات الناتو الأخيرة هدفها إطالة أمد الصراع، لذلك روسيا لن تحقق لهذا الحلف العسكري أمنياته، وستشن هجوما على الجبهات الأربع في أوكرانيا، ولا أستبعد تحقيق السيطرة الكاملة على هذه المناطق".

وقال أوبوخوف، لـ "إرم نيوز"، إن القوات الروسية تسيطر بشكل سريع على مناطق في أوكرانيا قبل قرارات حلف شمال الأطلسي، تحديدا في دونيتسك، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تنفيذ هجوم "واسع وخاطف" لدفع الجبهة الأوكرانية نحو الانهيار.

وأضاف أن "الجيش الروسي اليوم يملك الإمكانيات لتحقيق ذلك، وبات مستعدا لهذا الهجوم الذي سيكثف مستوى السيطرة لأضعاف".

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الوقت الذهبي

من جهته، قال الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية اليكسي ليبيديف، لـ"إرم نيوز"، إن "الناتو أدخل الصراع في مرحلة جديدة، ولم يترك لروسيا أي خيار سوى استكمال الحرب حتى تحقيق الأهداف".

ولفت ليبيديف إلى أن "روسيا كانت ترغب في تحقيق أهداف العملية العسكرية من دون استمرار العمل العسكري، واللجوء إلى التفاوض لحفظ الدماء وإخراج أوكرانيا من دائرة الدمار الناجم عن الصراع، لكن الغرب غير مهتم"، متهما الغرب باستخدام أوكرانيا "وسيلة" لتحقيق أهداف سياسية.

وأشار إلى أن روسيا مطالبة بتحرك جديد وتحقيق أهدافها السياسية لإفشال قرارات حلف شمال الأطلسي الجديدة، مؤكدا أن الجيش الروسي يمتلك إمكانيات تسمح له بالتقدم في العملية العسكرية.

وتوقع أن تتمكن روسيا من السيطرة على مناطق جديدة بشكل كامل نهاية العام "إذا سارت الأمور كما يجب"، وإنهاء الحرب عسكريا.