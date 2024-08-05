أعلنت النيابة العامة الفنزويلية، الاثنين، أنّها فتحت تحقيقاً جنائياً بحقّ كلّ من مرشح المعارضة للرئاسة إدموندو غونزاليس أوروتيا وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، وذلك بتهم عدة من بينها "اغتصاب سلطة، نشر معلومات كاذبة، التحريض على عصيان القوانين، التحريض على التمرد، والتآمر الإجرامي".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد قالت النيابة العامة في بيان إنّها قرّرت فتح هذا التحقيق الجنائي لأنّ غونزاليس وماتشادو "يعلنان عن فائز زائف في الانتخابات الرئاسية (...) ويحرضان علناً عناصر الشرطة والجيش على العصيان".