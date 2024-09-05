هجوم مسلح يستهدف القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ (فيديو)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، إن مسلحًا فتح النار على القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ، مشيرة إلى أن الشرطة الألمانية قتلته وفتحت تحقيقًا في الحادثة.

وبحسب ما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، فقد "أطلق رجل اليوم الخميس، على القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ، مستخدمًا بندقية M16 حيث تقع القنصلية قرب مركز توثيق جرائم الحرب النازية".

وأضافت "لم يسفر الهجوم عن سقوط ضحايا، في حين تمكنت الشرطة من قتل المهاجم، وبدأت عمليات بحث في عدة مناطق بالمدينة".

وبحسب القناة الإسرائيلية "لا تزال هوية المهاجم مجهولة، وتحقق الشرطة فيما إذا كانت خلفيته يمينية متطرفة، كما يتم التحقيق في احتمال أن يكون مطلق النار لم يتصرف بمفرده، وإذا كان هدفه الإضرار بالقنصلية أو مركز التوثيق".

وأوضحت أن الحدث يتزامن مع الذكرى الثانية والخمسين للهجوم الذي استهدف رياضيين إسرائيليين في ميونيخ، والتي نفذتها منظمة "أيلول الأسود" المرتبطة بحركة فتح، وأسفرت عن مقتل 11 رياضيًا إسرائيليًا بعد احتجازهم كرهائن، العام 1972.