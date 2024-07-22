مصدر جمهوري: ترامب قد يرفض مناظرة هاريس لاعتبارها مرشحة "غير شرعية"

نقلت صحيفة "بوليتيكو" على لسان مصدر في الحزب الجمهوري أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد يرفض خوض المناظرة المقبلة مع نائبة بايدن كامالا هاريس، مضيفا "من المرجح أن يصفها بأنها مرشحة غير شرعية".

ورغم تصريح ترامب لشبكة "سي إن إن"، بأنه يعتقد أن هزيمة كامالا هاريس ستكون أسهل من هزيمة جو بايدن، إلا أن الصحيفة استغربت من غضب أعضاء في الحزب الجمهوري من خبر انسحاب بايدن، حيث كانوا يتوقعون استمرار بايدن ليتمكن ترامب من هزيمته بسهولة، بحسب تحليل أوردته.

وأظهر استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن" أن نائبة الرئيس كامالا هاريس تتخلف قليلا عن الرئيس السابق دونالد ترامب في جورجيا، وهي ولاية متأرجحة رئيسية يستهدفها الدمقراطيون.

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تقدم ترامب على هاريس

وأظهر الاستطلاع الذي أجري قبل انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق وتأييده لهاريس تقدم ترامب على هاريس بنسبة 51% مقابل 46%.

وقال 2% آخرون من الناخبين المحتملين الذين شملهم الاستطلاع إنهم غير حاسمين، بينما قال 1% إنهم يريدون مرشحا جديدا.

وكان أداء بايدن أفضل بقليل من أداء هاريس في نفس الاستطلاع، لكنه لا يزال متخلفا عن ترامب الذي تقدم عليه بنسبة 48% في الولاية التي ساعدته في تحقيق فوزه في عام 2020.

وتأتي البيانات الجديدة في الوقت الذي يكافح فيه الدمقراطيون لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيدعمون نائب الرئيس أم لا، وبحسب "بوليتيكو" كان العديد من الديمقراطيين سريعين في دعم هاريس كمرشحة، لكن آخرين بما في ذلك الرئيس السابق باراك أوباما، لم يدعموها صراحة، وأيدوا عملية الانتخابات التمهيدية المفتوحة في المؤتمر الديمقراطي المنوي عقده الشهر المقبل.