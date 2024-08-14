قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور البلاد اليوم الأربعاء، بأن أنقرة ستواصل دعم القضية الفلسطينية ودفع المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على إسرائيل.

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وذكر مكتب أردوغان في منشور على منصة "إكس"، أن الزعيمين بحثا أحدث التطورات والخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق السلام في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء "رويترز".

وقال البيان، إن أردوغان ندد بحرب إسرائيل على غزة، متهمًا بعض الدول الغربية بالتزام الصمت ومواصلة دعم إسرائيل.

وبحسب البيان، أبلغ أردوغان عباس بأن جميع الدول، ولا سيما في العالم الإسلامي، يجب أن تكثف الجهود لضمان التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بلا عوائق.

ومن المقرر أن يلقي عباس خطابًا خلال جلسة استثنائية للبرلمان التركي اليوم الخميس.

وأوضح الييان أن دعوة تركيا لعباس جاءت بعدما ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا في الكونغرس الأمريكي في 25 يوليو/تموز، وهو ما نددت به أنقرة.

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وقال أردوغان لأعضاء حزبه الحاكم "العدالة والتنمية" اليوم الأربعاء، قبل اجتماعه مع عباس: "سنظهر أن للسيد عباس الحق في التحدث في برلماننا مثلما يملك نتنياهو الحق في التحدث في الكونغرس الأمريكي".

وقال أردوغان، المؤيد بشدة لحماس، إن تركيا كانت تعتزم أيضًا دعوة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، الذي اغتيل في طهران.