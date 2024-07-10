تايوان ترصد طائرات عسكرية صينية تستخدم مجالها الجوي

قالت تايوان، إنها رصدت 37 طائرة عسكرية صينية استخدمت المجال الجوي لمحيط الجزيرة، الأربعاء، متجهة نحو منطقة "غرب المحيط الهادئ" للانضمام إلى حاملة طائرات صينية في إطار تدريبات عسكرية، وفق فرانس برس.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنها رصدت قرابة الساعة 9,30 بالتوقيت المحلي (1,30 ت غ) الأربعاء "37 طائرة صينية" في محيط تايوان بينها مقاتلات وقاذفات ومسيّرات.

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات المسلحة للجزيرة راقبت الوضع ونشرت "طائرات وسفنا وأنظمة صواريخ ساحلية".

من بين الطائرات العسكرية الـ37، قامت 36 باجتياز الخط الوسطي في مضيق تايوان الذي يفصل إلى شطرين هذا المضيق البالغ عرضه 180 كيلومترا بين الجزيرة والصين القارية.

أتى التوغل الصيني في محيط تايوان غداة تصريح لهيئة أركان القوات المسلحة اليابانية، جاء فيه أن أربع سفن تابعة للبحرية الصينية بينها حاملة الطائرات شاندونغ كانت تبحر على بعد 520 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من جزيرة مياكو.

وقالت في بيان الثلاثاء "شوهدت طائرات مقاتلة ومروحيات تقلع وتهبط على متن" حاملة الطائرات شاندونغ.

وكثفت بكين الضغوط على تايبيه في السنوات الماضية وأجرت مناورات عسكرية حول الجزيرة في أيار/مايو بعد تنصيب لاي تشينغ-تي الذي تعدّه بكين "انفصاليا خطرا"، رئيسا للجزيرة.

والأربعاء التقى لاي، رايمند غرين المدير الجديد للمعهد الأمريكي في تايوان، والذي يعتبر بمثابة سفارة واشنطن في تايبيه. وأكد على "شراكتهما المتينة وسط الاستفزازات المتكررة من جانب الصين ومحاولاتها تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان".

وتبقى الولايات المتحدة التي منحت الصين اعترافاً دبلوماسياً في العام 1979 على حساب تايوان، الحليف الأقوى للجزيرة ومورّد الأسلحة الرئيس إليها.

وقال غرين الأربعاء إن واشنطن ستواصل "تقديم دعم قوي لقدرة تايوان على الدفاع عن نفسها".

وأضاف خلال لقائه لاي "لدينا مصلحة مشتركة وطويلة المدى في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. هذا أمر حيوي لازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك الأمن العالمي".