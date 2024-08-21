نفت إيران صحة تقرير أشار إلى التوصل إلى سبب تحطم طائرة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في مايو/ أيار الماضي.

وردت القوات المسلحة الإيرانية على تقرير لوكالة فارس للأنباء شبه الرسمية في إيران، الأربعاء، نشر ما قال إنها "النتائج النهائية" للتحقيق في تحطم طائرة رئيسي.

وجاء في تقرير الوكالة، نقلا عن "مصدر أمني مطلع"، أن الحادث سببه "الظروف الجوية، وعدم قدرة الطائرة على تحمل الوزن الذي كان على متنها".

وذكر تقرير مبدئي صدر عن الجيش الإيراني في مايو، أنه ليس هناك ما يشير إلى شبهة أو هجوم.

وقال المصدر الأمني لوكالة "فارس" إن: "التحقيق اكتمل. هناك يقين تام أن ما جرى كان حادثة".

وأشارت الوكالة إلى أن المصدر أضاف أن سببين تحددا للحادثة، وهما أن ظروف الطقس أو الأحوال الجوية وقتها لم تكن مناسبة، وكذلك عدم قدرة الطائرة على تحمل الوزن، ما أدى إلى اصطدامها بجبل.

وقال المصدر للوكالة أيضا إن التحقيقات أشارت إلى أن الطائرة كانت تقل شخصين أكثر من العدد الذي توصي به البروتوكولات الأمنية.

وتحطمت طائرة الهيلكوبتر الرئاسية شمال غربي إيران، في 19 مايو/أيار الماضي، ما أسفر عن مقتل الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، وأربعة مسؤولين حكوميين، من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.