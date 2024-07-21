قالت صحيفة "كيهان"، التي تُدار بإشراف المرشد علي خامنئي، إن الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان مُحاصر من قِبل "مدانين أمنيين وأصحاب السجلات الإجرامية"، ووصفتهم بأنهم "فاسدون" و"أدوات أمريكا وإسرائيل".

وركزت هذه الصحيفة في هجومها بشكل رئيس على وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، الذي تم تعيينه رئيسًا للمجلس الإستراتيجي لاختيار حكومة "بزشكيان" الجديدة، وفق ما ذكر موقع إيران إنترناشونال".

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كما وصفت الصحيفة، التي يترأس تحريرها حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، هؤلاء الأفراد المحيطين بالرئيس المنتخب بأنهم "منافقون" و"أقلية مخدوعة"، وطالبت "بزشكيان" بألا يسمح لهؤلاء الأفراد "المنحرفين" بالاستمرار في لعبتهم السياسية.

وذكرت الصحيفة أسماء بعض هؤلاء الأفراد، الذين قدرتهم بـ 450 شخصًا، ووصفت بعضهم بأنهم "أصحاب سجلات إجرامية وخيانة"، وخصت منهم بالاسم وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف.

واتهمت الصحيفة ظريف بأنه "ضد التشيّع ويتضرع للأمريكيين"، وانتقدت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كونها تستدعي أمثال ظريف وتسمح له بالحديث والكلام، على الرغم من أنه حمّل البلاد والشعب الإيراني خسائر فادحة من خلال الاتفاق النووي وأخلّ بأمن المجتمع من خلال أكاذيبه وافتراءاته خلال مشاركاته في حملات بزشكيان الانتخابية.

جاء ذلك بعد أن انتشرت، يوم الجمعة الماضي، مقاطع فيديو تظهر أنصار النظام وهم يهتفون ضد ظريف خلال صلاة الجمعة بالعاصمة طهران.

واعتبرت صحيفة كيهان أن بزشكيان يمثل الأقلية؛ حيث لم يصوت له سوى 25 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، وأنه حصل على أقل نسبة أصوات من بين جميع الرؤساء الإيرانيين.