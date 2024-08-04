أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، البالغ 99 عاما، عن أمله بأن يبقى على قيد الحياة للتصويت لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وأوردت صحيفة أتلانتا-كونستيتيوشن اليومية الصادرة في ولاية جورجيا التي يتحدّر منها كارتر، السبت، تصريحات أدلى بها حفيد الرئيس الديمقراطي الأسبق الذي سيحتفل بعيده المئة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، والذي يتلقى رعاية تلطيفية في منزله منذ فبراير/شباط 2023.

ووفق الصحيفة، سأل تشيب كارتر والده هذا الأسبوع حول ما إذا كان يأمل الاحتفال بعيده، وردّ الرئيس الأسبق وفق ما نقل عنه حفيده جيسون كارتر بالقول: "أحاول أن أبقى على قيد الحياة لكي أتمكن من التصويت لكامالا هاريس".

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وقال الحفيد إن الرئيس الأسبق "أكثر حيوية ومهتم بالسياسة وبالحرب الدائرة في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس.

وتولى جيمي كارتر الرئاسة من العام 1977 حتى 1981، وهو الأكبر سنا بين كل الرؤساء الأمريكيين الأحياء.

وضمنت هاريس البالغة 59 عاما بطاقة الترشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة التي ستجرى انتخاباتها في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعدما انسحب الرئيس جو بايدن من السباق على خلفية مخاوف متّصلة بتقدّمه في السن.

وستنافس هاريس الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.