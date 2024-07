قالت شبكة "سي إن إن"، إن سجل المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، منذ أدائها اليمين الدستورية كنائب للرئيس، سيكون الآن تحت التدقيق أكثر من أي وقت مضى، مع محاولتها الانتقال من الجناح الغربي إلى المكتب البيضاوي.

واستعرضت الشبكة أبرز إنجازات هاريس، منذ أن أدت اليمين الدستورية كنائب للرئيس جو بايدن، لافتة إلى أنها أول امرأة، وأول شخص أسود، وأول شخص من جنوب آسيا يشغل هذا المنصب في الولايات المتحدة.

ونقلت عن الرئيسة التنفيذية لمجموعة "All in Together" النسائية، لورين ليدر، قولها إنه "تم تكليف هاريس بهذا النوع من القضايا المستعصية والصعبة للغاية، والتي يُفترض أنها مسؤولة عنها، دون أن يكون لديها في الواقع أي سلطة أو قدرة حقيقية على تحمل المسؤولية عنها.. كما تعلمون، لم يقدم هذا لها أي خدمة".

أخبار ذات علاقة هل تنجح كامالا هاريس في كتابة صفحة جديدة بتاريخ الولايات المتحدة؟

وكانت أول مهمة رئيسية لهاريس، كنائب للرئيس، العمل مع دول أمريكا الوسطى للحد من عدد المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة، وفق الشبكة.

ولفتت الشبكة إلى وصف الجمهوريين لهاريس بـ"قيصر الحدود"، مركزين عليها مع انتقادهم لتعامل الإدارة الأمريكية مع الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وأكدت أنه مع عمل هاريس على جلب مليارات الدولارات من استثمارات القطاع الخاص إلى أمريكا الوسطى، إلا أن قضية الهجرة تفاقمت، وظل عدد العبور على الحدود مرتفعًا.

ولفتت "سي إن إن" إلى قيام هاريس بجولة وطنية للقتال من أجل حقوق الإنجاب، عندما ألغت المحكمة العليا الحكم التاريخي الذي يحمي حق النساء في الإجهاض في قضية "رو ضد وايد" التي رفُعت عام 1973، كما صنعت التاريخ عندما أصبحت أول نائب رئيس يزور مركزًا يقدم خدمات الإجهاض.

ونقلت قول هاريس، إن "من الصواب والعدل أن يتمتع الناس بالقدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها".

وفي هذا الإطار، رأت لورين ليدر وجود "شعور عام بأن هاريس وجدت موطئ قدم لها منذ قرار دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة، وأصبحت أكثر أصالة، وأنها تمكنت من التحدث عن آرائها الخاصة".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى سعي هاريس وراء العديد من القضايا الرئيسية الأخرى، مثل سلامة الأسلحة وحقوق التصويت، وتغير المناخ.