قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة في رأي استشاري غير ملزم إن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي "بأسرع ما يمكن".

وطالبت العدل الدولية إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وقالت إن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية ترقى لأن تكون ضما لأجزاء كبيرة من تلك الأراضي على نحو غير قانوني.

واكدت المحكمة، أن على تل أبيب تقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة من احتلال الأراضي الفلسطينية، وقالت في بيان نقلته "رويترز"، "يقع على عاتق جميع الدول الالتزام بالتمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة".

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وأكدت بأن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع".

وخلصت محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل تمارس التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مضيفة "ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير".