أفادت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الإيرانية المعنية وجهت تحذيرات لشركات الطيران المدني من عبور مجالها الجوي.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن السلطات الإيرانية بعثت "إخطاراً بشأن تحذيرات موجهة لكافة لشركات الطيران المدني العابرة فوق المجال الجوي الإيراني".

وكشف الإخطار الإيراني، وفق بيان الوزارة المصرية، عن "إجراء تدريبات عسكرية على مدار يومي 7 و 8 أغسطس الجاري خلال الفترة من الساعة 11:30 إلى 14:30 يوم الأربعاء، والفترة من 04:30 إلى 07:30 يوم الخميس بتوقيت طهران".

ووفقاً لذلك قالت وزارة الطيران المدني المصرية إنه "حرصاً على سلامة ركاب الطائرات المصرية وتطبيقاً للمعايير القياسية الدولية في هذا الشأن، فقد أصدرت سلطة الطيران المدني المصرية إخطارًا إلى جميع شركات الطيران المصرية".

ونص الإخطار المصري على "عدم المرور فوق المجال الجوي الإيراني خلال الفترات المشار إليها لتجنب أي أخطار تؤثر على سلامة الطيران".









