قال المحلل السياسي بمعهد توماس مور الفرنسي، جون سيلفستر مونجريني، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن تنظيم دورة الألعاب الأولمبية أظهر نجاحًا ربط فيه ماكرون بين السياسة والأولمبياد.

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واعتبر مونجريني أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب انتهاء أولمبياد باريس 2024، كانت بمثابة رسالة سياسية "يبعثها ماكرون للفرنسيين حول إمكانية التحالف لتشكيل حكومة فرنسية جديدة".

وأضاف الباحث السياسي، أن ماكرون لم يفشل في الربط بين الألعاب الأولمبية والسياسة، موضحًا أن تصريحاته تعكس رغبته الشديدة في تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تجمع بين اليمين واليسار، وهو بالطبع ما ترفضه المعارضة اليسارية لا سيما المتطرفة.

وقال ماكرون، خلال مقابلة مع مجلة "ليكيب" الفرنسية، عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، إن "تنظيم دورة الألعاب الأولمبية أظهر نجاح العمل معًا في السياسة".

ووجه ماكرون، خلال حفل أعده لمنظمي الأولمبياد في حدائق الإليزيه، الشكر لعمدة باريس آن هيدالجو، وهي من الحزب الاشتراكي، ولرئيسة إقليم إيل دو فرانس، فاليري بيكريس، وهي من حزب الجمهوريين، مذكّرًا بأن المرأتين كانتا "تتنافسان ضد بعضهما البعض في الانتخابات الرئاسية عام 2022، والآن تعملان معًا لنجاح الأولمبياد".

وبيّن ماكرون أن التنظيم أظهر الوجه الحقيقي لفرنسا، كما أعرب عن سروره لأن هذه الألعاب الأولمبية كانت "نجاحًا أمنيًا وتنظيميًا رياضيًا وشعبيًا".

وأضاف ماكرون، "نحن الذين عشنا أكثر من أسبوعين في بلد شعرنا فيه أن الهواء أصبح أخف، لا نريد أن تعود الحياة إلى طبيعتها".

وأشاد ماكرون بالسجل الرياضي للرياضيين الفرنسيين، الذين احتلوا المركز الخامس في ترتيب الميداليات، مبينًا أنه "لم يعد هناك أي أحداث يجب متابعتها، ولم يعد هناك حماس كل صباح".

ورأى ماكرون في نجاح هذه المنافسة دليلاً على أن شعاره السياسي "معًا"، والذي اعتمده منذ انتخابه عام 2017، قائلاً: "عندما نكون جميعًا معًا، لا يمكن هزيمتنا".

وختم مازحًا، "مثل هذه الأولمبياد، سنرى من سيفعلها مرة أخرى"، داعيًا مختلف أصحاب المصلحة إلى "عدم التهاون في جهودهم حتى 8 سبتمبر/أيلول، وهو الموعد النهائي لاختتام دورة الألعاب البارالمبية التي تبدأ في نهاية أغسطس/آب".

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ويرى مونجريني في تصريحات ماكرون أنها تعكس رغبته في تمديد الهدنة السياسية حتى سبتمبر/أيلول المقبل، وأن التحالف في العمل يؤدي إلى نتائج إيجابية، ولكن ليس في السياسة، إذ اعتبر أن العمل السياسي مختلف عن المهام والواجبات اليومية للمسؤول أياً كانت خلفيته السياسية.