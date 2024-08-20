أجرت تايوان الثلاثاء، مناورات إطلاق صواريخ تحاكي اعتراض عتاد ومقاتلات معادية في موقع تجارب حساس بالجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي، في إطار سعيها لتعزيز "استعداداتها" في مواجهة الصين.

وأطلق الجيش صواريخ سكاي بو 3 المحلية الصنع، وصواريخ باتريوت 2 الأميركية من قاعدته في جيوبنغ بمقاطعة بينغتونغ الجنوبية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ولأول مرة منذ أكثر من عقد، سُمح للصحافيين بدخول هذه القاعدة التي تضم معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا، المخصص لتطوير الأسلحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع سون لي فانغ للصحافيين، إن "الصواريخ جميعها التي أُطْلِقَت اليوم أصابت أهدافها كما هو مخطط له. وهذا يشير إلى أن تدريب ضباطنا وجنودنا جيد للغاية".

عند الفجر، أطلق الجنود هذين الطرازين، في حين تم إطلاق أخرى من طراز "آر آي أم 66 القياسية" من فرقاطة قبالة السواحل.

وأوضح كاو شو لي، العقيد في فرقة الدفاع بسلاح الجو، أن التدريبات تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين "الاستعداد القتالي العام" للقوات التايوانية.

وأكد الملازم تشينغ يونغ-رو الذي قاد كتيبة خلال المناورات "لدينا القدرة والثقة والتصميم للدفاع عن بلادنا والدفاع عن مجالنا الجوي".

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وضاعفت تحركاتها الرامية إلى ترهيب الجزيرة بإرسال مسيرات ومقاتلات وسفن إلى المناطق المحيطة بها.

عززت تايوان دفاعاتها بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، وقامت بشراء أسلحة باهظة وبزيادة ميزانيتها الدفاعية.

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية رصد خمس طائرات و11 سفينة صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (الاثنين الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش).