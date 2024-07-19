يصر اليسار الفرنسي على المطالبة بمنصب رئاسة الوزراء، لكونه الكتلة الكبرى في البرلمان، رغم فشله في أول اختبار لثقله، وخسارته رئاسة البرلمان.

يأتي ذلك وسط عدم توصل اليسار إلى مرشح توافقي لتولي منصب رئاسة الوزراء، فيما يشكك البعض في قانونية التصويت على رئاسة البرلمان.

طعن بانتخاب رئيس البرلمان

وفي هذا الصدد، قالت أستاذ القانون العام الفرنسي، ميلودي موك غرويت، إن هذا الوضع الذي يجلس فيه أعضاء الحكومة بنفس الوقت في البرلمان"استثنائي" و"يطرح صعوبات".

وأضافت غرويت، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه خلافًا لـ"التقليد الجمهوري" و"الخدع الديمقراطية"، فإن اليسار يرفع السلاح ويطعن ضد مشاركة 17 وزيرًا من الحكومة المستقيلة في انتخاب يائيل براون بيفيه رئيسًا للبرلمان.

وأوضحت أن أعضاء الحكومة "المستقيلون"، لديهم من الناحية الفنية إمكانية التصويت، ويمكنهم تقديم مشروع قانون، لكن هذا لا يزال "غير مرحب به إطلاقًا من جانب اليسار، ما يشكل معضلة قانونية.

وبعد إعادة انتخاب مرشحة حزب الجمهوريين (يمين وسط)، يائيل براون بيفيه، لرئاسة البرلمان الفرنسي، تقدم حزب فرنسا المتمردة (يسار متطرف) بطعن ضد التصويت، مستنكرًا مشاركة المعسكر الرئاسي الذي يضم وزراء لا يزالون في مناصبهم بعملية التصويت، ما يشكل جدلًا دستوريًا.

ووصف منسق حزب فرنسا المتمردة، مانويل بومبارد، عملية التصويت بـ"المخزية"، مشيرًا إلى مشاركة نواب من الأغلبية الرئاسية السابقة في انتخاب رئاسة اللجنة المالية وكذلك التصويت في البرلمان، قائلًا إن "المعسكر الرئاسي ينتهك القواعد مرة أخرى".

وبالفعل، ألغيت عملية التصويت على نواب رئيس الجمعية الوطنية بسبب مخالفات، إذ قال النائب الاشتراكي، جيوم جاروت، إنه "مندهش" من مثل هذه التصرفات من قبل المسؤولين المنتخبين.

وأضاف جاروت أنه "ستكون هناك حاجة إلى إجراء تحقيق لرؤية واضحة" في هذه المخالفات.

وتقليديًا، تمتنع الأغلبية الرئاسية عن التصويت، خاصة أن المنصب يذهب إلى المعارضة، لكن، كجزء من اتفاق مع ائتلاف اليسار لمنع اليمين المتطرف من الوصول إلى الحكم، كان من المفترض أن يدعم المعسكر الرئاسي مرشح اليسار.

هزيمة اليسار في أول اختبار

من جانبه، قال الباحث السياسي الفرنسي في معهد توماس مور للدراسات السياسية، جون سيلفستر مونغريني، إن "اليسار لا يزال يريد أن يؤمن بقدرته على الوصول إلى منصب رئاسة الوزراء، رغم هزيمته بالاختبار الأول للتصويت في البرلمان".

وأضاف أنه رغم هزيمته في رئاسة الجمعية الوطنية (البرلمان)، أراد اليسار أن يستمر يوم الجمعة في الإيمان بإمكانية التوصل إلى رئاسة الوزراء، حتى لو لم يتمكن من الاتفاق على اسم واستراتيجية.

وفي اليوم التالي لإعادة انتخاب رئيسة الجمعية يائيل براون بيفيه، بفارق 13 صوتًا فقط عن مرشح الجبهة الشعبية الجديدة لليسار، الشيوعي أندريه شاسين، قالت زعيمة حزب البيئة، مارين تونديلييه:"كنا نفضل الفوز بالطبع، لكننا لسنا مكتئبين".

واعتبر رئيس المجموعة الاشتراكية، بوريس فالو، أنه "من الضروري جدًا أن تكون هناك حكومة جبهة شعبية، لأنه بطريقة ما، لم تجد حقيقة التصويت التشريعي صدى بسبب مخططات معينة للبرلمان".

وندد الاشتراكي فالو بالمفاوضات مع اليمين، قائلًا "هذه ليست فكرتنا عن الديمقراطية".

كما أعرب الشيوعي أندريه شاسين، ومن حزب فرنسا المتمردة ماتيلد بانوت، وحزب البيئة سيريل شاتلان، عن سخطهم.

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فرص اليسار لتشكيل حكومة

بدوره، أشار الباحث السياسي الفرنسي في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، باسكال بونيفاس، إلى أن التصويت لرئاسة البرلمان أكد حقيقة أن اليسار، بحد أقصى 207 أصوات، لا يملك أغلبية ليحكم بمفرده، لا في البرلمان ولا خارجه.

وقال بونيفاس، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "اليسار لا يزال غير قادر على الاتفاق على اسم مقترح لرئاسة الوزراء، وهو ما سيكون خطوة أولى قبل تعيين محتمل من قبل رئيس الدولة".