قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، إن الانتقادات التي طالت النساء في جهاز "الخدمة السرية" بعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "باطلة ومهينة".

وأشاد مايوركاس، أمس السبت، بالنساء اللاتي يعملن في مجال إنفاذ القانون، قائلا إنهن "ذوات المهارات العالية والمدربات"، معتبرا أنهن وطنيات وشجاعات ولا يفكرن بأنفسهن ويستاهلن امتنانا واحترامنا".

وذكر وفق ما نقلت عنه "فرانس برس"، أن و"زارة الأمن الداخلي ستواصل بكل فخر... توظيف النساء والاحتفاظ بهن ورفعهن في صفوف إنفاذ القانون لدينا".

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وكانت انتقادات شديدة طالت النساء العاملات في جهاز الخدمة السرية أثناء محاولة اغتيال ترامب أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، الأسبوع الماضي.

ودعا رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، مديرة الجهاز كيمبرلي تشيتل، للاستقالة، فيما طالب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، الجمهوري ميتش ماكونيل، بقيادة جديدة.

وكان البعض في اليمين الأمريكي المحافظ اتهم جهاز الخدمة السرية بممارسات تمييز في التوظيف، قالوا إنها كادت أن تودي بالرئيس السابق.

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وكتب الناشط اليميني مات والش، على منصة "إكس" في إحدى منشورات اليمين المتطرف النموذجية: "ينبغي ألا يكون هناك أي امرأة في جهاز الخدمة السرية. يفترض أن يكون هؤلاء العناصر من الأفضل على الإطلاق، وليست النساء من بين الأفضل لهذه الوظيفة".

وألقي باللائمة في العديد من تلك الهجمات على سياسة "التنوع والمساواة والشمول"، وممارسات التوظيف التي كثيرا ما ينتقدها بعض الجمهوريين باعتبارها تمييزا ضد البيض وخصوصا الرجال البيض.

وجاء في منشور آخر على حساب "ليبس" الشهير على "تيك توك"، إن نتائج التنوع والمساواة والشمول مقتل أحد الأشخاص".

من جهته، دافع جهاز الخدمة السرية عن نفسه من اتهامات مماثلة في السابق، وصرح متحدث لوسائل إعلام أمريكية قبل أسابيع من محاولة الاغتيال، أن عناصره "يلتزمون أعلى المعايير المهنية ... ولم تخفض الوكالة هذه المعايير في أي وقت من الأوقات".

وتمثل تشيتل، التي رفضت دعوات إلى استقالتها، أمام الكونغرس في 22 تموز/يوليو لجلسة حول محاولة الاغتيال.

كما وافق الجهاز على مراجعة مستقلة أمر بها الرئيس جو بايدن.

ولا يؤيد جميع من هم في اليمين الانتقادات.

وقال كريس لاسيفيتا، كبير مستشاري ترامب، لمراسلة شبكة "سي إن إن" الإخبارية كيت ساليفان: "رأيت امرأتين - إحداهما تحمل مسدسا في يدها والأخرى تحيطه بجسمها"، على ما ذكرت الصحفية على منصة "إكس".

وأضافت نقلا عنه: "أعرف هذا -- مجموعة من عناصر جهاز الخدمة السرية يعرضون حياتهم للخطر ويضعون أجسامهم بين الرئيس ترامب والرصاصات، وكل من يقول شيئا آخر بشأن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا على المنصة، غبي".