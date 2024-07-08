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مع برلمان معلق.. ما فرضيات تشكيل الحكومة الفرنسية؟

مع برلمان معلق.. ما فرضيات تشكيل الحكومة الفرنسية؟
ما فرضيات تشكيل الحكومة الفرنسيةالمصدر: إرم نيوز
إرم نيوز
إرم نيوز
08 يوليو 2024، 2:44 م

أنتجت الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية السيناريو الذي كان يخشاه الجميع، وهو "البرلمان المعلق" الذي لا تملك فيه أي قوة سياسية أغلبية مطلقة تفتح لها أبواب الحكم.

وأصبحت فرنسا اليوم أمام فرضية الانسداد السياسي مع غياب أغلبية قادرة وحدها على تشكيل الحكومة ومع ضيق خيارات التحالف، بصعود الجبهة الشعبية الجديدة، وهو أصلًا ائتلاف يساري من 4 أحزاب، ووفق التقديرات الأولية قد يكون عدد مقاعد الجبهة 187 مقعدًا في البرلمان الجديد.

ولا تجد الجبهة الشعبية الجديدة هامشًا كبيرًا لإقامة التحالفات؛ نظرًا لضعف بقية المكونات اليسارية الفائزة ببعض المقاعد، وللتنوع الأيديولوجي واختلاف الرؤى؛ ما يجعل من المستحيل الالتقاء مع المعسكر الرئاسي سواء الوسط أو اليمين المتطرف، القوة الثالثة في البرلمان الجديد.

ولا تشهد الساحة السياسية الفرنسية عادة تشكيل ائتلافات حاكمة ذات توجه يساري، وتستبعد الجبهة الشعبية الجديدة التقارب مع المعسكر الوسطي لإيمانويل ماكرون.

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 وينص الدستور على أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة، لكن الحكومة الجديدة يجب أن تنال ثقة البرلمان، الذي من المنتظر أن يعقد أولى جلساته في الـ18 من يوليو الجاري.

ويراهن ماكرون على إخراج الاشتراكيين والخضر من التحالف اليساري؛ ما يترك حزب "فرنسا الأبية" بمفرده، من أجل تشكيل ائتلاف يسار وسط مع كتلته، وهو أمر ليس مضمونًا.

ومن الخيارات الأخرى المطروحة اختيار شخصية تحظى بالقبول بين مختلف القوى السياسية، أو الذهاب إلى خيار تشكيل حكومة تكنوقراط تُدير الشؤون اليومية، ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية، ما يضع البلاد أمام حالة شلل في علاقة بالإصلاحات الكبرى.

وإذا فشلت الكتل السياسية في التوافق على شخصية المكلف بتشكيل الحكومة سيتعقَّد المشهد أكثر، وتواجه البلاد حالة انسداد؛ لأن الرئيس إيمانويل ماكرون لا يمكنه الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل 12 شهرًا أخرى.

فرنساالانتخاباتإنفوغرافيك

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