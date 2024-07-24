نفى إيلون ماسك تقارير تحدثت عن تبرعه بمبلغ 45 مليون دولار شهريا لصندوق يدعم مساعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأخيرة في إطار السباق إلى البيت الأبيض.

وفي منشور الثلاثاء على "إكس" ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية، وصف ماسك تقرير يفيد بأنه كان يمول ما يسمى لجان Super-PAC السياسية بأنه "سخيف".

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ولجان "super PAC"بمثابة كيان قانوني لا يستطيع تمويل مرشح بشكل مباشر، لكن يحق له الإنفاق من دون حدود على العمليات الدعائية أو النشاطات الميدانية.

وقال ماسك: "أقدم بعض التبرعات لـAmerica PAC، ولكن على مستوى أقل بكثير".

وأضاف: "الجمهوريون في الغالب، ولكن ليس بشكل كامل، يقفون إلى جانب الجدارة والحرية".

تأتي تعليقات ماسك بعد أيام من زخم جديد في حملة الحزب الديمقراطي، وإعلان نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ترشحها محلّ الرئيس جو بايدن إثر انسحابه المفاجئ.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت الأسبوع الماضي أن ماسك يعتزم التبرع بنحو 45 مليون دولار شهريا لمجموعة تدعم حملة دونالد ترامب الرئاسية، وتساهم فيها شخصيات أخرى في مجال التكنولوجيا.

وبعيد محاولة اغتيال ترامب هذا الشهر، أعلن ماسك رسميا دعمه الكامل للمرشح الجمهوري.