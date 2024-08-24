أعلن تنظيم "داعش"، في بيان اليوم السبت، مسؤوليته عن عملية طعن وقعت، يوم أمس الجمعة، في مدينة زلينغن في غرب ألمانيا قُتل فيها 3 أشخاص، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقتل 3 أشخاص مساء يوم أمس الجمعة، عندما طَعن رجل المارة عشوائيًّا خلال مهرجان في مدينة زولينغن، وفقًا لما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.

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وفي وقت مُبكر من اليوم السبت، قال أركوس كاسبرز، المدعي العام في دوسلدورف، إن المحققين لا يستبعدون فرضية وجود "دوافع إرهابية" وراء الهجوم، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وأضاف أنه لم يُتعرف بعد على مرتكب الهجوم الذي ما زال فارًّا، لافتًا إلى أننا "لم نتمكن من تحديد الدافع حتى الآن، ولكننا نفترض، في ضوء الظروف كلها، أنه لا يمكن استبعاد الاشتباه الأولي بأنه عمل ذو دوافع إرهابية".

ولفت كاسبرز إلى أنه "لم يُتَعَرَّف على مرتكب الجريمة"، موضحًا أن الشخص الذي أعلنت الشرطة احتجازه هو فتى في الـ15، أُوقف بشبهة "عدم الإبلاغ" عن عمل إجرامي؛ لأن المحققين يشتبهون في أنه كان على اتصال بمنفذ الهجوم.