كشف وزير الأمن والاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، الأربعاء، عن إحباط تنفيذ عمليات إرهابية خطط لها داعش ضد بلاده، خلال حملة اعتقال شملت 20 شخصًا، بينهم اثنان من قيادات التنظيم.

وقال خطيب في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع للحكومة الإيرانية إنه "خلال عملية أمنية تُعُرِّف على نحو 20 شخصًا يعتبرون عادة مواطنين غير شرعيين، بينهم اثنان من قادة تنظيم داعش والجماعات التكفيرية".

ولم يوضح خطيب هوية المعتقلين وجنسياتهم ومكان اعتقالهم داخل إيران، مبينًا أن "عملية الاعتقال تمت، وفق تقارير استخباراتية وأمنية".

وأكد الوزير الإيراني "أن نحو 12 من المعتقلين من العناصر الذين قدموا إلى البلاد، وأنهم مختصون بتنفيذ الهجمات وكانوا يريدون تنفيذ عمليات إرهابية، وأن اثنين منهم قادة في تنظيمات داعش والتكفيريين وينتمون إلى دول من غير الجوار".