"سنمد يد الصداقة للجميع".. أول تصريح لبزشكيان بعد فوزه بالرئاسة

أكد الرئيس الإيراني المنتخب الإصلاحي مسعود بيزشكيان السبت أنه "سيمد يد الصداقة للجميع" في أول تصريحات له منذ إعلان فوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية أمام المحافظ المتشدد سعيد جليلي.

وقال بيزكشيان في تصريح للتلفزيون الرسمي "سنمد يد الصداقة للجميع، نحن جميعنا شعب هذا البلد. علينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدّم البلد".

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولي الانتخابات أحصوا حتّى الآن ما لا يقل عن 30 مليون صوت، حصل بيزشكيان منها على ما يزيد عن 16 مليون صوت، وجليلي على أكثر من 13 مليون صوت، وفق نتائج نشرتها وزارة الداخليّة.