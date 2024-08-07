رفضت إيران ادعاءات بأنها "مرتبطة بخطط اغتيال مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى" بينهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحسب "الأناضول".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الأربعاء، أن البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة ردت على ادعاء وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، بأن باكستانيًّا متهمًا بالتخطيط لاغتيال كبار المسؤولين الأمريكيين في البلاد له صلات بطهران.

وقالت البعثة، في بيان: "لم نتلق أي تقرير بهذا الصدد من الحكومة الأمريكية، لكن، من الواضح أن هذا الأسلوب (تنفيذ اغتيالات) يتعارض مع سياسة الحكومة الإيرانية في الملاحقة القضائية لقاتل الشهيد (قاسم) سليماني".

واتهمت وزارة العدل الأمريكية باكستانيًّا "له علاقات" بالحكومة الإيرانية بالتخطيط لاغتيال مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي السابق ترامب أمر بالهجوم الذي قُتل فيه قائد "فيلق القدس" الإيراني الجنرال قاسم سليماني عام 2020، في العراق.

وفي الـ13 من يوليو/ تموز، أصيب ترامب في أذنه خلال هجوم مسلح على تجمعه الانتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا.