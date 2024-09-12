في تجربة جديدة.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت، فجر الخميس، عدداً من الصواريخ البالستية قصيرة المدى، باتجاه البحر قبالة سواحلها الشرقية، في خطوة تأتي بعيد احتفال النظام الستاليني بالعيد الوطني.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سيول إن الجيش الكوري الشمالي "أطلق صباح اليوم قرابة الساعة 07,10 (22,10 الأربعاء ت غ) من بيونغ يانغ صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي" المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، وفق "فرانس برس".

وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي بصدد تحليل هذه التجربة الصاروخية الجديدة كما أنه "يتبادل من كثب المعلومات مع السلطات الأمريكية واليابانية، بينما يعزز المراقبة واليقظة استعداداً لمزيد من التجارب الصاروخية الكورية الشمالية".

وفي طوكيو، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنّها رصدت إطلاق الجيش الكوري الشمالي صاروخاً بالستياً واحداً على الأقل.

وكثيراً ما نفّذت بيونغ يانغ تجارب صاروخية في التاسع من أيلول/ سبتمبر أو قرابة هذا التاريخ الذي يحتفل فيه سنوياً نظام سلالة كيم بذكرى تأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 1948.

وفي 9 أيلول/ سبتمبر 2016 أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الخامسة.

وفي خطاب ألقاه هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لقيام النظام، قال الزعيم كيم جونغ أون إن كوريا الشمالية تعتزم تعزيز ترسانتها النووية "للتعامل مع أي أنشطة تهديدية تشكلها الدول المنافسة المسلحة نووياً".

وتُجري كوريا الشمالية بانتظام تجارب أسلحة، وذلك في سياق التوترات المتصاعدة بينها وبين جارتها الجنوبية.

ووصلت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها، منذ سنوات، وأعلنت بيونغ يانغ مؤخراً أنها نشرت 250 راجمة صواريخ بالستية على حدود البلاد الجنوبية.