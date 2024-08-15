قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة دونالد ترامب، الأربعاء، إنه سيهزم منافسته كامالا هاريس في المناظرة المقبلة، مرجحاً أن يدفع الحزب الديمقراطي بمرشح ثالث على إثر ذلك.

وفي مؤتمر انتخابي في "نورث كارولاينا" شدد ترامب على أن " أمريكا ستنهار إذا فازت هاريس"، حسب زعمه، مضيفاً: "سأهزم هاريس وأفوز بالانتخابات".

وشنّ ترامب، سلسلة من الهجمات الشخصية والسياسية، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في خطاب ألقاه في وقت سابق، على أمل التعافي من فترة صعبة تبخر خلالها تقدمه في استطلاعات الرأي، وفق "رويترز".

وأظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن كامالا هاريس تضيق الفجوة مع ترامب، فيما جعلت بعض الاستطلاعات نائبة الرئيس بايدن الآن متقدمة في السباق لانتخابات 5 نوفمبر.