أصيب 3 أشخاص اليوم الاثنين، إثر انفجار بمصنع "سترليتاماك" للبتروكيماويات في منطقة "بشكيريا" في روسيا، فيما لم تتضح بعد أسباب الحادثة، بحسب وكالة "رويترز".

ومن جهتها، قالت سلطات محلية في روسيا اليوم الاثنين: إن "حريقا نشب إثر انفجار بخط لأنابيب الوقود في مصنع للبتروكيماويمات في بشكيريا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص ".

وقالت خدمات الطوارئ الروسية: إن "الحريق تمت السيطرة عليه".

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فرق الإطفاء، وهي تكافح الحريق.

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وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن مسؤولين محليين: إن "الإنتاج في المصنع مستمر على الرغم من الحريق".

وينتج مصنع "سترليتاماك" للبتروكيماويات، الواقع على بعد 1500 كيلومتر إلى الشرق من موسكو، المطاط، والإضافات مرتفعة الأوكتان للوقود، ووقود الطائرات.