حذر رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي بيني غانتس، الاثنين، من اندلاع حرب أهلية جراء سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي كلمة بثها عبر منصة "إكس"، قال غانتس: "إذا لم نعد إلى رشدنا ستندلع هنا حرب أهلية، ولا يجب طمس الحقيقة"، وفقا لوكالة "أناضول".

وأضاف: "هناك أناس رائعون بيننا، الجنود الذين يواصلون التعبئة، وجنود الاحتياط الذين يعودون ويتجندون، المتطوعون والمنظمات الذين قفزوا دون طرح الأسئلة ابتداء من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

واستدرك بقوله: "لكن هناك قيادة تنفر الناس، وتسمم البئر التي نعيش منها".

أخبار ذات علاقة استطلاع: الإسرائيليون يفضلون غانتس على نتنياهو لقيادة الحكومة

وتساءل غانتس "كيف تبدو الحرب الأهلية؟"، وأجاب بقوله: "عندما يقاتل الجيش الإسرائيلي العدو، وأعضاء كنيست يقودون عمليات اقتحام القواعد العسكرية".

وأواخر يوليو/تموز الماضي، اقتحم عدد من أعضاء الكنيست برفقة متظاهرين من اليمين المتطرف وجنود ملثمين، قاعدة سديه تيمان في النقب جنوبي إسرائيل، احتجاجا على اعتقال الشرطة العسكرية 9 جنود متهمين بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني.

ولاحقا، اقتحموا أيضا قاعدة "بيت ليد" (وسط)، بحيث نُقِل الجنود المتهمون للتحقيق معهم، وحاولوا إطلاق سراحهم بالقوة.

ومضى غانتس في كلمته: "تندلع الحرب الأهلية عندما تُهْدَر كرامة العائلات الثكلى وأهالي المختطفين (عبر قوات الشرطة خلال المظاهرات)، وعندما يُصَنَّف الموظفون الحكوميون المخلصون على أنهم خونة".

ولم يوضح غانتس مقصده من عبارته الأخيرة، لكن في وقت سابق الاثنين، قال نتنياهو إن وزير الدفاع يوآف غالانت "يتبنى خطابا مناهضا لإسرائيل".