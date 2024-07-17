قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن بإمكان كامالا هاريس أن تصبح رئيسة للولايات المتحدة.

جاءت تصريحات بايدن أثناء خطاب أمام المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للنهوض بالملونين في لاس فيغاس، وهي تجمع كبير للناخبين من أصول إفريقية.

وتعهد بايدن في أول خطاب سياسي له منذ محاولة اغتيال منافسه الجمهوري دونالد ترامب بمواصلة مسعاه للفوز بولاية جديدة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "من واجبه مع ترامب تخفيف نبرة الخطاب ونبذ العنف بكافة أشكاله"، داعيا الأمريكيين إلى "الالتفاف حول بعضهم البعض، والحرص على الوحدة، وعدم الصمت تجاه أي نوع من العنف".

وهاجم بايدن ما وصفه بـ"مشروع ترمب 2025"، منوها إلى أنه "يضر بالاقتصاد والتعليم والحريات"، مضيفاً أن "سياسات ترمب سوف تتسبب بالركود الاقتصادي"، ووبخ ترامب لزعمه في مرحلة ما أن "الرئيس السابق باراك أوباما ليس مواطناً أمريكيا.