دعا جاي دي فانس، المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، مواطنيه إلى "اختيار مسار جديد" من خلال التصويت للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر، معلنا أيضا قبوله رسميا ترشيح الحزب له.

وتابع أن ترامب سيكون الرئيس الأمريكي المقبل، مشددا على حاجة البلاد إلى قادة يجعلون الولايات المتحدة أقوى. وأضاف: ترامب يمثل الأمل الأعلى للأمريكيين في تحقيق الأمن والأمان.

وقال السناتور عن ولاية أوهايو أمام مؤتمر الحزب الجمهوري بولاية ويسكونسن "الليلة هي ليلة أمل واحتفال بما كانت عليه أمريكا ذات يوم، وبفضل الله، بما ستكون عليه قريبا مرة أخرى". وأضاف "وهي تذكير بالواجب المقدس الذي يقع على عاتقنا" والمتمثل "بالحفاظ على التجربة الأمريكية واختيار طريق جديد لأبنائنا وأحفادنا".

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وأضاف فانس "أقف هنا وأنا أشعر بالتواضع، ويغمرني الامتنان لأقول إنني أقبل رسميا ترشيحكم لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

وبرز السناتور البالغ 39 عاما إلى الواجهة عندما أعلن ترامب الاثنين اختياره ليكون نائبا له في السباق إلى البيت الأبيض، منهيا بذلك حالة ترقب مستمرة منذ أسابيع.

وكان فانس برز في مجلس الشيوخ من خلال معارضته الشرسة لتقديم المساعدات لأوكرانيا، مطالبا بدلا من ذلك بتخصيص هذه الأموال لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وإذا انتُخب ترامب البالغ 78 عاما رئيسا، فإنّ فانس سيضخّ دما شابا في البيت الأبيض إذ سيصبح ثالث أصغر نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

ورغم أنّه كان ينتقد ترامب في الماضي، حقّق فانس تحوّلا كاملا ليثبت نفسه بصفته واحدا من أكثر المدافعين حماسة عن المرشح الجمهوري وشعاره "لنجعل أمريكا عظيمة مجدّدا".

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وبعد ساعات قليلة على إطلاق النار الذي استهدف الرئيس الأمريكي السابق السبت، اتهم فانس الرئيس الديموقراطي جو بايدن بأنّه هو من "تسبّب مباشرة بمحاولة الاغتيال هذه" عبر خطاباته عن مخاطر نهج ترامب.