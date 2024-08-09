فريد كمال

أظهر استطلاع رأي تفوق حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تطور أرجعه معلقون إلى التوترات مع إيران، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية التي أجرت الاستطلاع، أن نتنياهو "اسما وحزبا" حصل على النسبة الكبرى، لأول مرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وبدء الحرب على قطاع غزة.

وأكد معلقون في وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن التوترات الإقليمية، ومواقف نتنياهو ضد إيران "عززت" موقفه.

وأظهر الاستطلاع أن 48% من الإسرائيليين يفضلون التحركات لصفقة عودة المحتجزين من غزة، بينما يؤيد 42% شن ضربة استباقية لإيران وميليشيا حزب الله، في حين قال 10% إنهم "لا يعرفون".

ورداً على سؤال، أيهما أكثر ملاءمة لرئاسة وزراء إسرائيل، حصل بنيامين نتنياهو على نسبة 42%، متفوقا على زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس الذي حصل على 40%.

وواصلت أحزاب المعارضة، من غير الأحزاب العربية، الابتعاد عن أغلبية 61 مقعدًا في الكنيست، منذ انسحاب بيني غانتس من الائتلاف الحاكم، الذي يصفه معلقون بـ"الرهان الفاشل".