أعلن حاكم منطقة "كورسك" الروسية بالوكالة أليكسي سميرنوف الاثنين، أن القوات الأوكرانية التي بدأت في السادس من أغسطس/آب، توغلا مسلحا في المنطقة الحدودية المذكورة سيطرت على 28 بلدة فيها.

وأبلغ سميرنوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر عبر الفيديو أن العملية الأوكرانية التي يحاول الجيش الروسي صدها منذ 6 أيام، تمتد في منطقة بعمق 12 كيلومترا وعرض أربعين كيلومترا، وفق وكالة "رويترز".

إلى ذلك، قال حاكم منطقة كورسك الروسية الاثنين، إن أوكرانيا تسيطر على 28 تجمعا سكنيا في المنطقة الحدودية، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تقدمت لمسافة 12 كيلومترا داخل الأراضي الروسية في توغل بدأته في السادس من أغسطس/آب.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا الاثنين، بالسعي إلى "زرع الانقسام" داخل المجتمع الروسي، وذلك مع استمرار توغل مسلح غير مسبوق داخل الأراضي الروسية بدأته كييف الأسبوع الفائت.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي إن "هدفا آخر مؤكدا للعدو هو زرع الانقسام والفوضى في مجتمعنا وترهيب الناس وتدمير وحدة المجتمع الروسي وتماسكه".

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كما شدد بوتين على ضرورة "طرد" القوات الأوكرانية التي تنفذ منذ السادس من أغسطس/آب توغلا واسعا في منطقة كورسك الروسية.

وقال إن "المهمة الرئيسة لوزارة الدفاع تكمن دون شك في طرد العدو من أراضينا"، معتبرا أن "العدو يسعى إلى تحسين موقفه التفاوضي مستقبلا"، ومتهما كييف بـ"تنفيذ إرادة" الدول الغربية.