أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال الليلة الماضية 13 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روستوف، وبيلغورود، وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم.

وقال أليكسي سميرنوف الحاكم المؤقت لمنطقة كورسك الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، إن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية أدى إلى نشوب حريق في مصنع لإنتاج الأجهزة والمكونات الكهربائية في مدينة كورينيفو، دون وقوع إصابات.

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وتستغل كييف منظومة من المختبرات في مئات الورش السرية، وتتعاون مع نحو 250 شركة ناشئة على إنشاء آلات القتل في مواقع سرية تبدو عادة مثل ورش إصلاح السيارات الريفية.

يذكر أن القوات الروسية استعادت أكثر من 80 بالمئة من الأراضي التي استولت عليها القوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد في صيف العام الماضي.